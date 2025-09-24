القوات المسلحة اليمنية تستهدف أهدافا للعدو الإسرائيلي في “بئر السبع وأم الرشراش”

نفّذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية، يوم الأربعاء، عمليةً عسكريةً نوعية استهدفت أهدافًا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة “تم تنفيذ العملية بواسطة طائرتين مسيّرتين استهدفتا هدفين محددين للعدو”، وأكد أن “العملية حقّقت أهدافها بنجاح”، ولفت إلى “فشل المنظومات الاعتراضية الصهيونية في التصدي للطائرات”.

وأشار البيان إلى أن “هذه العملية تأتي لتكون الثانية من نوعها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”، وكشف أن “سلاح الجو المسيّر كان قد نفّذ يوم الثلاثاء عمليةً عسكريةً أخرى، بعدد من الطائرات المسيّرة، ضربت أهدافًا متعددة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة”.

وحيا البيان “جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة”، ورأى “أنهم يدافعون عن الأمة بتضحيات وبطولات عظيمة”، وأكد على “استمرار عملياته ومساندته للشعب الفلسطيني”، وقال “مستمرون من اليمن العزيز معكم، وإلى جانبكم، بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف بعون الله تعالى حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم”.

المصدر: المسيرة نت