الرئيس بري يحدد جلسة لمجلس النواب في 29 من الشهر الجاري

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين القادم موعدا للجلسة التشريعية العامة بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة برئاسبة بري وبحضور الاعضاء كافة بغياب النائب اغوب بقردونيان. وكان على جدول اعمال الجلسة سبعة عشرة اقتراح ومشروع قانون وهي بمعظمها تم مناقشتها في اللجان النيابية قبل رفعها الى الهيئة العامة لاقرارها بشكلها النهائي. ومن بين هذه الاقتراحات اتفاقيات دولية وقروض من بينها 250 مليون دولار للبنى التحتية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان إضافة الى اقتراحات تعنى ببعض رواتب القطاع العام .