يوم تلفزيوني مفتوح في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد نصرالله وذكرى العدوان على لبنان

أعلنت قنوات اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية عن يوم تلفزيوني مفتوح، يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، وذكرى العدوان على لبنان.

وأكدت القنوات المشاركة أن “هذه المناسبة تأتي لاستحضار اللحظة التي حاول فيها العدو جعلها نهاية، لكنها تحولت إلى بداية زمن جديد خطّته المقاومة بملحمة من الصمود والانتظار”.

اليوم التلفزيوني سيكون مناسبة لـ”تجديد العهد والوفاء لنهج المقاومة والتأكيد أنها ستبقى في وجدان الأمة حيّة عصيّة على الانكسار”.

المصدر: يونيوز