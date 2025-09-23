حريقان في عكار وجهود مستمرة للإطفاء

اندلع حريق، الثلاثاء، في بلدة جديدة القيطع – قضاء عكار في شمال لبنان، ما أدى إلى التهام مساحات واسعة من نباتات البلان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة إن “فرق الدفاع المدني، بمؤازرة فريق درب عكار، تعمل على عمليات الإطفاء، وسط صعوبات كبيرة يفرضها حلول الليل على عملية السيطرة على النيران”.

من جهة ثانية، قالت الوكالة: “شبّ حريق آخر منذ بعض الوقت في بلدة شربيلا العكارية، ما استدعى توجه آليات الدفاع المدني إلى موقع الحريق لمحاولة تطويقه ومنع تمدده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام