جبهة العمل الإسلامي دعت إلى المشاركة الكثيفة في ذكرى استشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين

طالبت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان، خلال اجتماعها الدوري، “الدولة اللبنانية وحكومتها بالقيام بواجبها الوطني وتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وأرضه وسيادته، وفي حماية شعبها ومواطنيها من العدوان اليهودي الصهيوني الحاقد الغادر المجرم المستمر بوحشية منذ إعلان وقف إطلاق النار ولغاية الآن”.

ولفتت الجبهة إلى أن “تمادي العدو في عدوانه واقترافه جرائمه وقتله وقصفه وتدميره واغتيالاته اليومية للمواطنين والمدنيين اللبنانيين هو بسبب عدم ردعه ومنعه من قبل أحد، لا من الدولة اللبنانية، وهذا واجبها، ولا من اللجنة الخماسية، وهذا ما تعهدت به، ولا من المجتمع الدولي ولا من المحافل الإنسانية والقانونية والأهلية وغيرهم، الذين يرون بأم العين ما يرتكبه العدو الإسرائيلي السافر المجرم في لبنان وما يقترفه من مجازر ومذابح وحرب تجويع وإبادة جماعية مهولة وبشعة في غزة العزة”.

ودعت الجبهة “المواطنين اللبنانيين الشرفاء والأحرار وكل بيئة المقاومة من شمال الوطن إلى جنوبه مرورا ببقاعه وعاصمته بيروت، وجبله وإقليمه، إلى المشاركة الكثيفة في فعالية الذكرى السنوية الأولى على استشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام