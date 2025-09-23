أردوغان: لا منطق يبرر وحشية “إسرائيل” في قطاع غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة في افتتاح أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، أن “العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى ما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم”.

وبين أردوغان وهو يحمل صوراً لأهالي قطاع غزة ينتظرون الحصول على الطعام وصور أخرى لأطفال جوعى أن “أكثر من 20 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة”، مضيفا أن “الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا”.

وتابع “لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “ما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية”.

وشدد الرئيس التركي على أن “إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى، وتستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، مضيفا أنه “لا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة”.

ولفت إلى أن “الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا”.

وبين أن “إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من حجب حقيقة ما يحدث في قطاع غزة”، مضيفا أن “الأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف.

المصدر: يونيوز