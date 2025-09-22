الحجار يستقبل قيادة قوى الأمن ويشدّد على تعزيز الأمن وحماية العسكريين

استقبل وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء رائد عبدالله، في لقاء تم خلاله عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد.

وشدّد الحجار على تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات والتدابير الميدانية، داعياً إلى تعبئة أكبر عدد من الضباط والعناصر لتنفيذ المهمات العملانية على الأرض، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار الوطني.

وأكد الوزير على الدور المحوري لقوى الأمن الداخلي إلى جانب الجيش اللبناني في مواجهة التحديات الأمنية، لاسيما في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى ضرورة التعاون الوثيق بين جميع الوحدات الأمنية لتحقيق فعالية العمليات.

كما جدد الحجار التزامه الكامل بـ متابعة شؤون العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، والعمل على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، مؤكداً أنه سيكون صوتهم داخل مجلس الوزراء ويدافع عن مصالحهم بشكل مستمر.

المصدر: موقع المنار