موجة اقتحامات إسرائيلية تطال رام الله ونابلس وجنين والخليل وطوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، حيث أفادت مصادر محلية بأن قوات معززة عسكريًا اقتحمت الحرم الجامعي واحتجزت حرس الجامعة داخل أحد المباني واعتدت عليهم بالتنكيل، كما استولت على مقتنيات من مسرح نسيب شاهين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت مقتنيات تعود للحركة الطلابية في الجامعة وحطمت أخرى، فيما قامت بلصق منشورات تهديدية للطلبة داخل الحرم.

وأعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت، غسان البرغوثي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الحرم الجامعي بعد منتصف الليلة الماضية بـ11 آلية عسكرية، واعتدت على خمسة من عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض.

وأوضح البرغوثي أن الاقتحام شمل عددًا من المباني والكليات، أبرزها كليتا الفنون والآداب، إضافة إلى مسرح نسيب شاهين. وخلال عملية الاقتحام، حطمت قوات الاحتلال جداريات داخل المسرح، وصادرت بعض المقتنيات التي كانت مخصصة لتحضيرات استقبال الطلبة الجدد، كما علّقت منشورات تهديدية داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن الجداريات التي جرى تدميرها كانت تتناول واقع المؤسسات الأكاديمية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان المتواصل.

فيديو| من الخراب الذي خلفه الاحتلال بعد اقتحام مخازن الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت، الليلة الماضية. pic.twitter.com/cFuURBdiRt — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 22, 2025

وفي سياق متصل، أحرقت قوات الاحتلال أجزاء من منزل واحتجزت عشرات المواطنين خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث أوضحت مصادر محلية وأمنية أن المنزل يعود للمواطن المغترب جمال عبد الله النعسان، وقد تعرض للحرق بعد إلقاء قنابل الصوت والغاز داخله.

كما حولت تلك القوات منزل المواطن وفيق سليم أبو عليا إلى مركز تحقيق ميداني، حيث استجوبت نحو 30 مواطنًا عقب حملة مداهمات عشوائية، قبل أن تخلي سبيلهم. وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة، دون أن يُبلغ عن اعتقالات أو مداهمات موسعة.

أما في محافظة جنين، فقد أصيب شابان بالرصاص المطاطي وسيدة بجروح ورضوض خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي يعبد ورمانة فجر اليوم.

وأكدت مصادر محلية أن الشابين أصيبا في الصدر واليد عند مدخل بلدة يعبد الشرقي، ونُقلا إلى المستشفى حيث وصفت إصابتهما بالطفيفة، فيما واصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل البلدة بالسواتر الترابية.

وفي بلدة رمانة غرب جنين، أصيبت سيدة بعد تعرضها للضرب على أيدي جنود الاحتلال، كما داهمت القوات منازل ومحالًا تجارية وفتشتها وخربت محتوياتها.

وبالتوازي مع هذه الانتهاكات، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد تيسير حشاش من مخيم بلاطة شرق نابلس، وذلك عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة ومداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من المسن مصطفى شاور (67 عامًا) من مدينة الخليل، والشاب عبد الرحمن غسان أبو شرخ من بلدة الظاهرية، بعد اقتحام منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كما احتجزت لعدة ساعات عددًا من المواطنين من عائلات التميمي، وعمرو، وأبو عرام، والهور، وزيادات وغيرها، وذلك بعد مداهمة منازلهم في مدينة الخليل وبلدات بني نعيم وصوريف ويطا. وقد تعرض هؤلاء المواطنون للتنكيل والضرب والتحقيق الميداني.

وإلى جانب ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، كما أغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة طمون جنوب شرق المحافظة، حيث دخلت بعدد من الآليات العسكرية، فيما انتشرت قوات المشاة في عدة مناطق من البلدة، وسط حالة من التوتر والاستنفار.

المصدر: موقع المنار