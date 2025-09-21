“التيار الوطني” استنكر مجزرة بنت جبيل: جريمة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات

استنكر التيار الوطني الحر في لبنان، في بيان له، “بشدّة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، والتي أودت بحياة مدنيين أبرياء، بينهم أطفال.”

وقال التيار إن “هذه الجريمة تُضاف إلى سجلّ طويل من الانتهاكات”، مطالبًا “المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية.”

يُذكر أن العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان، ارتقى فيها خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في انتهاكٍ جديدٍ وفاضحٍ للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

المصدر: موقع المنار