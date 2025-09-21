الشيخ الخطيب دان مجزرة بنت جبيل: لا يجب أن تمر مرور الكرام

شجب نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب، بشدة “المجزرة الرهيبة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مدينة بنت جبيل، والتي أودت بحياة عائلة لبنانية بكاملها، بينها أطفال في عمر الورود”.

وقال الشيخ الخطيب في بيان له، الأحد، إن “هذه المجزرة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي، لأنها تتصف بحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة، غير عابئة بأيّة معايير”.

وأضاف الشيخ الخطيب “تأتي هذه المجزرة في وقت يتواجد فيه رئيس الجمهورية اللبنانية في نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وتابع “الأحرى أن تدعو الحكومة اللبنانية إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، يحضرها رئيس الجمهورية، لكي يسمع العالم أجمع صوت لبنان، الذي يتعرّض شعبه لجرائم إنسانية بشعة، رغم التزامه الكامل باتفاق وقف إطلاق النار”.

وقال الشيخ الخطيب إن “هذه الجريمة النكراء تدفعنا إلى مناداة اللبنانيين جميعاً لاستنكار هذه المجزرة، لا سيما المرجعيات الروحية والقوى السياسية كافة، التي يراهن بعضها على نزع سلاح المقاومة لاستقرار الأوضاع، والحصول على ضمانات لم تفلح القوى الدولية في التعهّد بها”.

وتوجّه الشيخ الخطيب “بخالص العزاء إلى عائلة الشهداء الأبرار، وإلى أهالي بنت جبيل واللبنانيين جميعاً، ضارعين إلى المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: موقع المنار