    لبنان

    رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

      أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام المجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء، بينهم ثلاثة أطفال هم: سيلين، هادي، وأسيل.

      ووصف رئيس الحكومة ما حدث بأنه “جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب”.

      وشدّد سلام على أنّه “على المجتمع الدولي إدانة إسرائيل بأشد العبارات بسبب انتهاكاتها المتكررة للقرارات الدولية وللقانون الدولي، وعلى الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى”.

      وختم رئيس الحكومة قائلاً: “رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته”.

      المصدر: موقع المنار

