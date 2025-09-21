الرئيس بري: مجزرة بنت جبيل جريمة موصوفة

دان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي المُسيَّر في مدينة بنت جبيل، والتي ذهب ضحيتها خمسة شهداء من بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة والدة الضحايا بجروح.

وقال الرئيس بري: “خمسة شهداء، أب وثلاثة من أطفاله ووالدتهم الجريحة، سُفكت دماؤهم بدم بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية المولجة مراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب اجتماعها في الناقورة بحضور الموفدة الأميركية أورتاغوس”.

وأضاف بري: “دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأميركية، هي برسم من كان ملتئماً في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة”.

وتابع رئيس المجلس قائلاً: “نسأل: هل الطفولة اللبنانية هي التي تُمثّل خطراً وجودياً على الكيان الإسرائيلي؟ أم أن سلوك هذا الكيان، في القتل دون رادع أو حساب، هو الذي يُشكّل تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين؟”.

وختم الرئيس بري بالقول: “الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى”.

المصدر: موقع المنار