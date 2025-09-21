السيد الحوثي: ثورة 21 سبتمبر انتصار تاريخي للشعب اليمني وهي خالصة من أي تبعية خارجية

أعرب قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عن أطيب التهاني والتبريكات لكل أبناء الشعب اليمني وإلى أحراره ورواد الثورة الذين أسهموا بشكل أساسي في صناعة هذا الإنجاز العظيم، مؤكداً أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر هي إنجاز عظيم وفريد حققه الله على يد هذا الشعب العزيز، وتمتاز بمميزات واضحة وجلية، لا تحتاج إلى دعاية إعلامية مزيفة، بل تستند إلى حقائق واضحة كوضوح الشمس.

وأشار إلى أن الميزة الأولى للثورة المباركة هي أصالتها وخلوصها من أي تبعية خارجية، فهي ثورة أصيلة للشعب اليمني انطلقت من إرادة شعبية يمنية خالصة، دون أي دور خارجي، كما انطلقت عملياً بجهد يمني خالص. وأضاف أن تمويل الثورة كان عبر قوافل الشعب المتجهة إلى المخيمات والأماكن التي يتحرك فيها أبناؤه، معتمداً على الله أولاً، ثم على جهد الشعب وعطائه وتضحياته وعزمه ووعيه بأهمية ما يقومون به، ما أسفر عن تحقيق انتصار تاريخي عظيم.

وأكد أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر هي ثورة تحررية أطلقت الشعب اليمني وبلده المبارك من السيطرة والوصاية الخارجية المعلنة، التي استحكمت قبضتها على البلد بإذعان وخيانة بعض القوى المحلية، مشيراً إلى أن السفير الأمريكي في صنعاء أصبح يتحكم بكل شيء ويفرض سلطته على كل مسؤول، ويتدخل في كل شؤون البلد بما يخدم أهدافه ويضر بالشعب.

وأضاف السيد الحوثي أن هناك إهداراً تاماً للسيادة والاستقلال من قبل القوى التي أذعنت للوصاية الأجنبية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني اتجه لصنع هذا الإنجاز العظيم التحرري، وحقق انتصاراً على القوى الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي انتهكت استقلال وسيادة البلد.

ولفت السيد الحوثي إلى أن الميزة الأساسية للثورة هي خلوصها الكامل من أي تأثير أجنبي، سواء في الإرادة أو الفكر أو التحرك العملي، مضيفاً أن الثورة تميزت بأداء راقٍ ونظيف، وبانضباط عالٍ، حتى في التعامل مع أشد الحاقدين عليها، دون أي اعتداءات أو تجاوزات أو تصفية حسابات، سواء على المستوى السياسي أو غيره.

وأشار إلى أنه في يوم الحادي والعشرين من سبتمبر مع الانتصار التاريخي في العاصمة صنعاء، استتب الأمن والاستقرار للجميع، وشُعر الأهالي بالأمن والاطمئنان بمختلف توجهاتهم السياسية وغيرها.

وأكد السيد الحوثي أن أدوات أمريكا وإسرائيل والإقليميين لا تمتلك مشروعاً حقيقياً لخدمة البلد، بل تركز على إثارة النعرات الطائفية والمناطقية والعرقية، وتمزيق النسيج الاجتماعي لشعبنا العزيز، وتقطيع الروابط بين أفراده، مضيفاً أن كل أعمال هذه الأدوات الممولة من بعض الدول الخليجية وتحت إشراف أمريكي وهندسة إسرائيلية، تتجه في الاتجاه السيء جداً والمخالف لقيم الإسلام.

وشدد على أن أدوات الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليمية تحمل عقدة شديدة من التاريخ المجيد للشعب اليمني العظيم، وهي على انفصام تام مع تاريخه منذ صدر الإسلام، مؤكداً أن الشعب اليمني سيظل صامداً في مواجهة هذه التدخلات والمخططات الخارجية.

ثورة 21 سبتمبر إنجاز تاريخي يعيد السيادة والكرامة للشعب اليمني

وأشار قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائدًا قبل الثورة. وأوضح أن البلاد كانت تواجه انهيارًا اقتصاديًا شاملًا رغم غياب أي حرب خارجية، حيث كانت الموارد الوطنية والسيادية، بما فيها النفط، تحت سيطرة السلطة المحلية الموالية للولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هناك أي مبرر لتدهور الأوضاع الاقتصادية بهذا الشكل.

وأضاف أن الأزمات والانقسامات والتباينات كانت شديدة، في حين كان تدخل الأمريكي على كل المستويات يوجه البلاد نحو كارثة شاملة، مع محاولة أدواته الإسرائيلية والإقليمية تمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وتقويض الروابط المجتمعية.

وأكد السيد الحوثي أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر كانت نقية، خالية من أي شوائب، ونجحت في تحقيق إنجازات عظيمة بدون تصفية حسابات أو إبادات جماعية، حيث وفرت الثورة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وعززت قيم التسامح والأخوة بين الشعب اليمني، بعيدًا عن التجاوزات الإجرامية التي كانت سائدة لدى الأدوات المحلية الخاضعة للوصاية الأجنبية. وأشار إلى أن مشروع السلم والشراكة الذي قدمه الثوار تلقى اعترافًا محليًا ودوليًا، رغم محاولة الأدوات المحلية الانقلاب عليه بتوجيهات خارجية.

وتناول السيد الحوثي دور الوصاية الأمريكية في إدارة شؤون البلد، موضحًا أن لقاءات السفير الأمريكي وتدخلات السفارة كانت واضحة، وأن إملاءات الولايات المتحدة كانت تسعى لتحقيق مصالحها على حساب القيم الإلهية والعدالة، في حين كانت الأدوات المحلية والإقليمية تعمل على إثارة الفتن تحت شعارات عرقية ومذهبية ومناطقية، خدمةً للأجندة الأمريكية.

وأشار إلى أن منجز الثورة الأكبر تمثل في إسقاط السيطرة والوصاية الخارجية على اليمن، وإعادة الاعتبار للشعب اليمني في قيمته الإنسانية وحريته واستقلاله وكرامته، مؤكدًا أن امتلاك الشعب لحرية قراره واستقلاله وهويته الإيمانية يشكل أساسًا لبناء حضارة إنسانية حقيقية. وأضاف أن التمويل والدعم الشعبي للثورة من خلال القوافل والمبادرات الذاتية كان ركيزة أساسية لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، معتمدين على الله وثقتهم به، وجهدهم وعطائهم وتضحياتهم وعزمهم ووعيهم بأهمية ما يقومون به.

وأشار السيد الحوثي إلى أن ثورة 21 سبتمبر كانت إنجازًا فريدًا للشعب اليمني، لأنها حررت البلد من السيطرة الأجنبية، وميزتها الأصالة والخلوص من أي تأثير أجنبي، والأداء الراقي والانضباط العالي الذي جسد قيم شعب اليمن الأصيلة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز شكل منعطفًا تاريخيًا أعاد السيادة والكرامة والحرية لشعب اليمن.

ثورة 21 سبتمبر أعادت الأمن والسيادة والشموخ للشعب اليمني

وبمناسبة العيد الوطني لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، أكد قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن الثورة شكلت إنجازًا تاريخيًا أعاد الأمن والاستقرار والسيادة للشعب اليمني، بعد سنوات من الانهيار الأمني والاجتماعي والسياسي في البلاد.

وقال السيد الحوثي إن العاصمة صنعاء كانت قبل الثورة غير آمنة، حيث شهدت عمليات قتل واغتيالات حتى في صفوف ضباط الأمن، وتعرضت المستشفيات لاعتداءات، إضافة إلى حالات النهب والاعتداء على المسافرين في الطرق بين صنعاء وبقية المحافظات، وتفشي الانعدام الأمني ومظاهر الفوضى في العاصمة.

وأضاف أن الانتشار العسكري للمد التكفيري الإجرامي وصل إلى وسط صنعاء ومحيطها وفي معظم المحافظات، فيما تم تفكيك الجيش وتدمير أسلحته وسقوط طائراته، حتى في مناطق داخل العاصمة. وأشار إلى أن ضباطًا بإشراف أجهزة المخابرات الأمريكية عمدوا إلى إضعاف سلاح الدفاع الجوي لتصل قدراته إلى حالة الانهيار.

وأكد السيد الحوثي أن السفارة الأمريكية كانت تتدخل في شؤون القضاء والتعليم، وأقامت دورات تثقيفية لخطباء المساجد، إضافة إلى نشاط مكثف في المناهج الدراسية لتغذية الانقسامات الاجتماعية والتباينات العرقية، مشيرًا إلى محاولات العدو الإسرائيلي إنشاء توجهات دينية جديدة مثل الأحمدية والبهائية، ونشر مفاهيم إلحاد وفساد تهدف لتفكيك المجتمع اليمني.

وأضاف أن الأعداء استهدفوا الهوية والقيم والأخلاق اليمنية، مع تفريخ أحزاب ومنظمات صغيرة لتقسيم المجتمع وإضعاف تماسكه، إلا أن التحرك الشعبي واصطفاف الشعب المتمسك بهويته الإيمانية كان شاهدًا على أصالة الانتماء وقوة الإرادة في مواجهة التدخلات الأمريكية والإسرائيلية.

وأشار السيد الحوثي إلى أن الثورة اليمنية كانت إنجازًا فريدًا على مستوى المنطقة، وقد اعتبر العدو الإسرائيلي والمجرم بنيامين نتنياهو هذا الإنجاز “أخطر شيء في المنطقة”، معتبرًا نهضة الشعب اليمني على أساس حريته وانتمائه الإيماني تهديدًا للأجندة الإسرائيلية وإقامة “إسرائيل الكبرى”.

وأكد أن ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، وحمت الشعب اليمني من الهيمنة الخارجية، مثبتة أصالة الانتماء والقيم الإيمانية للشعب اليمني وكرامته الوطنية.

المصدر: موقع المنار