الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    باسيل: على أبواب الانتخابات النيابية نحتاج إلى الوعي والمسؤولية

      قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “على أبواب الانتخابات النيابية، نحتاج إلى الوعي والمسؤولية”، وأضاف “الانتخابات تمرّ، ولكن لا يمكننا أن نُطيح بالبلد”.

      وأشار باسيل، في حديث له من قرطبا خلال جولة في قضاء جبيل الأحد، إلى أن “إيقاف سد جنّة هو واحد من المظالم التي حَلّت بلبنان”، ولفت إلى أن “دراسة هذا المشروع معدّة منذ عام 1954، وهو ليس مشروعاً للتيار، بل هو مشروع مدروس يهمّ لبنان، ويروي ساحل جبيل والمتن ويصل إلى بيروت”.

      وأكّد باسيل أن “خصومنا السياسيين أوقفوا مشاريع المياه وحرَموا اللبنانيين منها”، وتابع “الحزب الذي تقوم سياسته على أنه ضدّ السدود، اكتشف أنه لا يمكن تأمين المياه من دونها، والآن يريد إكمال هذه المشاريع”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      باسيل: لبنان كان قبل “إسرائيل” بآلاف السنين وسيبقى بعدها إلى أبد الآبدين

      باسيل: لبنان كان قبل “إسرائيل” بآلاف السنين وسيبقى بعدها إلى أبد الآبدين

      باسيل : من المعيب ان تجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار ورقة أمريكية!

      باسيل : من المعيب ان تجتمع الحكومة اللبنانية لإقرار ورقة أمريكية!

      وفد من “حزب الله” التقى باسيل: نريد موقفا رسميا واحدا يتمسك بأولوية الانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى

      وفد من “حزب الله” التقى باسيل: نريد موقفا رسميا واحدا يتمسك بأولوية الانسحاب ووقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى