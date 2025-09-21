العدو يواصل الإبادة لليوم الـ 716 على التوالي… وإصابة 10 من جنوده على مشارف مدينة غزة

في اليوم الـ716 من حرب الإبادة على قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين، في حين أعلن قادة أحزاب سياسية في الكيان المحتل تشكيل جبهة لإيجاد بديل من حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه إعلام العدو أن 8 جنود صهاينة من “لواء كفير” أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف مدينة غزة. كما أفادت وسائل إعلام العدو اليوم الأحد بسقوط صاروخ أطلق من غزة، في “نيتسان” قرب أسدود.

هذا وأفادت مصادر في مستشفيات غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 20 فلسطينياً جراء قصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 16 شهيدا في مدينة غزة.

وقد أفادت مصادر في مستشفيات غزة في وقت سابق باستشهاد ما لا يقل عن 96 شخصاً بنيران جيش الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 81 في مدينة غزة.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن المعاناة والدمار في قطاع غزة لا يمكن تصورهما، مشيرة إلى أن نحو 1.9 مليون شخص أصبحوا مشردين قسراً.

ودعت الوكالة مجدداً إلى وقف إطلاق النار فوراً لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وفي تطورات العدوان، فقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد مواطن وإصابة 21 آخرين إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على حي تل الهوا (جنوب غربي مدينة غزة).

هذا واستشهد ثلاثة مواطنين متأثرين بإصابتهم جراء قصف إسرائيلي سابق على خانيونس جنوباً.

وارتقى شهيد صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغراقة وسط القطاع. كما قصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم وسط مدينة خانيونس.

ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف لمبان سكنية في بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات أنه استقبل خلال 24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة من بين الإصابات 7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال مخيمات وسط القطاع.

إلى ذلك، أطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” النار شرقي مدينة غزة. وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارتين على مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي شرقي المدينة.

وفجرت قوّات الاحتلال مجنزرتين مفخّختين بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطن وزوجته وأطفاله جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كذلك، وأعلن الدفاع المدني أنه طواقمه انتشلت 3 شهداء وأجلت 7 إصابات إثر استهداف الاحتلال منزلا بالقرب من محطة دغمش جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال ارتكب الليلة الماضية مجزرة دامية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، أسفرت عن 28 شهيداً على الأقل جراء قصف الاحتلال ثلاثة منازل، في حين لا يزال العديد من الشهداء تحت الأنقاض.

وتشنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- 65,208 شهيداً بالإضافة إلى 166,271 جريحاً، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: مواقع إخبارية