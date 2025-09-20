الشيخ حمود يستقبل وفدا من حزب الله



استقبل رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود، في مكتبه في صيدا، وفدا من قطاع “حزب الله” في صيدا، برئاسة مسؤول القطاع الشيخ زيد ضاهر، ضم محمد كوثراني وسمير حسون، في حضور عبد السلام الصالح.

وبعد التداول في الأوضاع العامة، قال حمود: “نتمنى أن تستطيع القوى العربية المعنية، وعلى رأسها السعودية، أن تقرأ جيدا ما معنى العدوان على دولة قطر، وماذا يعني إعلان إسرائيل الكبرى، وماذا تعني العمليات العدوانية المستمرة على سوريا رغم التحول السياسي الذي حصل، وماذا يعني استمرار الاغتيالات والقصف اليومي في لبنان. وإذا سُمح لهم أن يقرأوا هذه الأحداث قراءة سليمة، فإنهم بالنتيجة سيفهمون دعوة سماحة الشيخ نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة مع السعودية، قراءة سليمة، ويمكن أن ينتج عن ذلك نتائج تاريخية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام