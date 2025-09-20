السبت   
    دولي

    البرتغال تؤكّد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين غداً الأحد

      أعلنت البرتغال أمس الجمعة، أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين الأحد، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، حيث من المتوقّع أن تقدم نحو 10 دول على الخطوة نفسها.

      وأوضحت الخارجية البرتغالية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنّ “وزارة الخارجية تؤكّد أنّ البرتغال ستعترف بدولة فلسطين… وسيُعلَن الاعتراف رسمياً يوم الأحد 21 أيلول/سبتمبر الحالي”.

      وكانت لشبونة قد أعلنت، في تموز/يوليو الماضي، نيّتها اتخاذ هذه الخطوة، في ضوء “التطوّر المقلق للغاية للنزاع” والأزمة الإنسانية، إضافةً إلى “التهديدات الإسرائيلية المتكرّرة بضمّ أراضٍ فلسطينية”.
      إلى جانب البرتغال، تعتزم العديد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الدول فرنسا، بريطانيا، كندا.
      ومن المقرّر أن تكرّس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ أعمالها الاثنين في نيويورك، جلساتها المقبلة لبحث حلّ “الدولتين”.
      وتعترف نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، رسمياً بدولة فلسطين.

      المصدر: مواقع اخبارية

