الجمعة   
   19 09 2025   
   26 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    تجمع العلماء المسلمين: العودة الى تبني الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الطريق الوحيدة لردع العدوان

      رأى “تجمع العلماء المسلمين” ان العودة الى تبني الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة، هي الطريق الوحيدة لردع العدوان ومنع تمرده، وإلزامه بتطبيق القرار 1701 بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي يحتلها قبل وبعد اتفاق وقف اطلاق النار الأخير، والإلتزام بوقف الاعتداءات الجوية والبحرية والبرية على الشعب والأراضي اللبنانية، وإعادة الاسرى، وعدم منع لبنان من إعادة إعمار البلدات التي دمرها العدو الصهيوني، واي كلام آخر لا يعبر عن السيادة الحقيقية”.

      وحيا التجمع “أبطال المقاومة في غزة على مواجهتهم الأسطورية للاجتياح الصهيوني لمدينة غزة”، كما حيا “العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند معبر اللنبي”، وهذا ما يؤكد ان الأمة في كل بلدانها تتحين الفرص للإيقاع بالعدو الصهيوني، ولا تنفع المعاهدات التي عقدها الكيان الصهيوني مع الأردن في وادي عربة في منع الأبطال النشامى من خوضهم لمعركة الأمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.

      كذلك حيا “القوات المسلحة اليمنية على هجومها الناجح بصاروخ باليستي على يافا، وثلاث مسيرات على أم الرشراش، ومسيرة على بئر السبع”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      تجمع العلماء المسلمين يدعو الحكومة اللبنانية الى ان تقوم بإصلاح ما افسدته

      تجمع العلماء المسلمين يدعو الحكومة اللبنانية الى ان تقوم بإصلاح ما افسدته

      تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

      تجمع العلماء: نؤكد رفضنا لقرار الحكومة بالموافقة على مقدمة الورقة الأميركية وسعيها لسحب سلاح المقاومة

      “التجمع العلماء”: للاستجابة لدعوة الرئيس بري لحوار وطني للنقاش بمصير السلاح

      “التجمع العلماء”: للاستجابة لدعوة الرئيس بري لحوار وطني للنقاش بمصير السلاح