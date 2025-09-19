في ذكرى الشهداء.. نصب تذكاري يخلد القائد إبراهيم عقيل ورفاقه في الضاحية الجنوبية

أقيمت في منطقة حي الأبيض في الضاحية الجنوبية لبيروت مراسم إزاحة الستار عن نصب تذكاري للقائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه الشهداء بمشاركة فعاليات المنطقة وفرقة من كشافة الإمام المهدي (عج).

والقى إمام مسجد القائم (عج) السيد علي الموسوي كلمة أكد فيها أن “إرث الشهداء تحفظه سواعد المجاهدين، مشيراً إلى أن العهد للشهداء القادة يكون عبر حفظ السلاح الذي يحمي البلد ويصون سيادته”.



واشار السيد الموسوي إلى إن المقاومة تعيش العزة والكرامة والإرادة، وأن السلاح الذي بيدها، محفوظ دائما بالعزم الراسخ والإرادة القوية لدى قيادة المقاومة المتمثلة بالأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ، وكذلك بالعهد المحفوظ بسواعد المجاهدين إلى عامنا هذا وهو “إنا على العهد”، لافتا إلى “أن الحاج عبد القادر قد ربّى قادة ما زالوا إلى اليوم يحملون النهج نفسه، وهم سيستمرون وسيسهرون ويحرصون على أن يحقق سلاح المقاومة هدفه وغايته إن شاء الله بحماية هذا البلد ومجتمع المقاومة وبالنصر النهائي”.

بعد ذلك، أزاح المشاركون الستار عن النصب التذكاري للقائد “الحاج عبد القادر”، ثم وضعوا إكليلا من الزهر أمامه، على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (ع).

المصدر: موقع المنار