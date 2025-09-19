اعتداءات إسرائيلية متجددة على لبنان.. غارات وصواريخ تستهدف الجنوب وتوقع إصابات

سجلت اليوم الجمعة سلسلة اعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي، ضمن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ تشرين الثاني الماضي، مستهدفة مناطق عدة في جنوب لبنان.

وشن الطيران المسير المعادي غارة بصاروخ على أرض مفتوحة في بلدة حاروف، فيما أطلق العدو قذيفتين مضيئتين باتجاه حرش بلدة يارون، كما ألقى قنبلة صوتية على بلدة يارين.

المزيد من التفاصيل مع مراسلنا على شبيب.

كما استهدفت الطائرات المسيّرة سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، وأسفرت الغارة في حصيلة نهائية عن ارتقاء شهيد وإصابة 11 شخصاً بجروح، بينهم شخصان في حالة حرجة، وفق بيان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

مراسلنا: الطيران المسير "الإسرائيلي" يغير على سيارة امام مدخل مستشفى #تبنين الحكومي pic.twitter.com/9ZfMOwLkAU — قناة المنار (@TVManar1) September 19, 2025

وشهدت أجواء قرى بنت جبيل نشاطاً كثيفاً للطائرات المسيرة المسلحة، فيما ألقت طائرة معادية قنبلتين صوتيتين على حفارة في بلدة عديسة.

كما استهدفت الغارات الجوية المنطقة الواقعة بين بلدتي كوثرية الرز وأنصار، مع ورود معلومات عن وقوع إصابات.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت يواصل فيه العدو الإسرائيلي انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية، ما يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة.

