العسكريون المتقاعدون ينفذون تحركات احتجاجية

نفذ العسكريون المتقاعدون تحركاً مزدوجاً في مدينة طرابلس، حيث عمدوا إلى قطع الطريق أمام فرع مصرف لبنان ونفذوا تجمعاً لساعات، كما عمدوا الى قطع الطريق في محلة البحصاص البالما. هذا ونفّذ العسكريون المتقاعدون اليوم ايضاً اعتصامًا أمام مبنى المالية في محافظة عكار.

يأتي ذلك في وقت قطع فيه أوتوستراد رياق – بعلبك اليوم صباحاً بالإطارات المشتعلة، في إطار التحركات التي ينفذها العسكريون المتقاعدون، حيث نفذوا ايضاً اعتصامًا في ساحة شتورة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم.

وفي التفاصيل، قال العميد المتقاعد بسام الأيوبي من أمام مصرف لبنان في طرابلس إن “الأزمة ارخت بثقلها على العسكريين المتقاعدين حيث تدنى راتبهم التقاعدي إلى حدود الـ 60 دولاراً فيما يبلغ الآن معاش الشهيد 260 دولاراً، هذا الراتب الذي يخصص لأولاد ايتام ولامرأة ارملة”، سائلاً “هل يكفي ذلك كاشتراك للتيار الكهربائي أو حتى لخبز على مدار الشهر؟ “.

وقال “نحتاج إلى حقوقنا كاملة فنحن أحق بالطبع من اولئك الذين باتوا يتقاضون معاشات بالاف الدولارات”.

المصدر: الوكالة الوطنية