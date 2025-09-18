المفوضية الأوروبية تحذر من المجاعة في غزة وتدرس عقوبات على مسؤولين إسرائيليين

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن نحو 600 ألف فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة نتيجة استمرار “إسرائيل” في حجب المساعدات الإنسانية عن القطاع.

وأوضحت المفوضية، أنها تدرس تعليق بعض اتفاقيات التجارة الحرة المتعلقة بالسلع الإسرائيلية في ظل الأزمة الإنسانية، إلا أن هذا المقترح لا يحظى حالياً بالدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإقراره.

كما اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس، فرض حزمة عقوبات تشمل وزيرين إسرائيليين إضافة إلى مستوطنين تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قد حذّر الدول الأوروبية من أي خطوات ضد الكيان الإسرائيلي، واصفاً مقترحات المفوضية الأوروبية بأنها “مشوّهة أخلاقياً وسياسياً”.

المصدر: مواقع