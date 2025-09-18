السيد فضل الله: لعدم الارتهان للإملاءات الخارجية

أكد السيّد علي فضل الله على “ضرورة عدم الارتهان للإملاءات الخارجية، وأن تبقى مصلحة الوطن فوق كلّ المصالح الخاصة والذاتية”.

وقال السيّد فضل الله في حديث له يوم الخميس: “كأنّ هذا الوطن كُتب عليه أن يبقى في دائرة الاهتزاز وعدم الاستقرار”، وتابع أن “اللبنانيين أدمنوا إثارة الخلافات”.

وشدّد السيّد فضل الله على “ضرورة العمل لتكريس ثقافة قبول الآخر، وعدم الارتهان لأيّ شعار، أو التمترس خلف الانتماءات الضيّقة، بل الانفتاح على الأطر الواسعة التي تستوعب كلّ التنوّعات”.

وأشار السيّد فضل الله إلى “أهمية تفعيل اللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات بين اللبنانيين، وتقريب المسافات بينهم، وإزالة الكثير من الأوهام الناتجة عن الصور النمطية الخاطئة”، ودعا إلى “توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى التي يمرّ بها الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام