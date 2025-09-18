حمادة: قوتنا تعني قوة الأمة

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “هناك استعدادًا لدى بعض اللبنانيين للدفع باتجاه صِدام داخلي–داخلي، ولذلك عملنا بطريقة فيها الكثير من الحكمة، وجنّبنا لبنان الانزلاق إلى هذا الموقع”.

وتابع: “كنا ثابتين وواضحين في أن الورقة الأميركية تساوي تمامًا الصدام الداخلي–الداخلي، وهذا ما قاله أمير قطر بالأمس، بأنه يُراد للبنان أن يدخل في حرب أهلية، وعبّر عن الورقة الأميركية بأنها تدفع باتجاه الصدام الداخلي”.

وقال حمادة في حديث له، يوم الخميس، إن “هناك همًّا رئيسيًا الآن لدى البعض في الخارج والداخل، يَكمُن في إضعاف الثنائي الوطني في تمثيل الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية المقبلة، والعمل على إيجاد، ولو مجموعة مهما صغرت، تدّعي تمثيل الطائفة، كي يكتمل الانقلاب علينا من خلال وجود ثلاث مؤسسات دستورية في سياق واحد، وهو خدمة المشروع الصهيو-أميركي في المنطقة، وهذا ما يُعمل عليه في هذه المرحلة”.

ولفت حمادة إلى أن “سقوطنا يعني سقوط الأمة، وأن قوتنا تعني قوة الأمة، وأن الذي يتآمر علينا لصالح الإسرائيلي، سوف يكتشف واقعًا أنه تآمر على نفسه ووجوده، وسيسقط هو، وسنبقى نحن بإذن الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام