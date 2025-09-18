“لجنة الشباب والرياضة” النيابية بحثت في واقع المنشآت الرياضية

عقدت “لجنة الشباب والرياضة” النيابية في لبنان، يوم الخميس، اجتماعًا في مجلس النواب، برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب الأعضاء.

وبحثت اللجنة في واقع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، واطّلعت على المعطيات المتوافرة، التي أظهرت وجود سوء إدارة، وإهمال، وهدر للأموال العامة في إدارة هذه المنشآت.

وبعد النقاش، قررت اللجنة عقد اجتماع الأسبوع المقبل، للتوسّع في دراسة هذا الملف، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن وضع حدّ للمخالفات القائمة، وحماية المرافق الرياضية الوطنية، ومحاسبة المسؤولين.

كما أخذت اللجنة علمًا بإعلان وزارة الشباب والرياضة عن بدء قبول الطلبات لتعيين رئيس مجلس إدارة متفرّغ ومدير عام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية، بالإضافة إلى عضوين متفرّغين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام