الشيخ دعموش: لن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش‏

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “الحكومة راهنت على وهم زرعه الأمريكي والإسرائيلي في عقولهم بأن المقاومة أصبحت ضعيفة، وأنه يمكنهم من خلال القرارات والضغوط والاعتداءات والتهديد بحرب مدمرة أن يفرضوا على المقاومة وأن يفرضوا عليها الاستسلام والانصياع لقراراتهم وللإملاءات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أنهم فوجئوا بصلابة موقف المقاومة والثنائي الوطني، وفوجئوا أكثر بحجم الإصرار والتشبث بسلاحها من بيئة المقاومة، ولذلك تم تجميد وكبح اندفاعة الحكومة لتخريب البلد”.
وخلال لقاء علمائي أقيم في بيروت شدد الشيخ دعموش على أن من يراهن على أن المقاومة يمكن أن تستسلم بالضغوط والتهديدات، فهو واهم، ومن يراهن على ضعفها سيكون واهماً أكثر.
وتوجّه الشيخ دعموش للحكومة بالقول، لا تستدرجوا الجيش للمواجهة مع المقاومة ولا تزجوه في مواجهة شعبها، فالجيش وظيفته مواجهة العدوان والحفاظ على السلم الأهلي وتأمين الاستقرار، وليس مواجهة الشعب اللبناني.
وأكد الشيخ دعموش أن “الحل الوحيد هو الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على النقاش والحوار، وأي طرح آخر يؤدي إلى تجريد لبنان من عناصر قوته، لن نقبل به، والتذاكي والتشاطر في موضوع السلاح، لن ينطلي على أحد”.
كما شدد الشيخ دعموش على “أننا لن نقبل أن تنزع منا قوتنا وأهم خطوط الدفاع عن وجودنا ووجود لبنان خدمة لأميركا و”إسرائيل”، ولن نقبل بتحويل لبنان إلى كيان ضعيف وهش يسهل استباحته من الخارج والداخل”.
ورأى الشيخ دعموش أن “العدوان الأمريكي المتمادي على لبنان وفي كل المنطقة، يؤكد أن المقاومة هي حاجة وطنية”.
المصدر: موقع المنار