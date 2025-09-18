فتح باب الترشح لرئيسي مجلس إدارة/مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، في بيان له يوم الخميس، أن “وزارة الطاقة والمياه تعلن عن فتح باب الترشّح لمنصبي رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ورئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة مياه البقاع، من داخل الملاك أو من خارجه”.

وأضاف البيان أن الترشّح يتم “عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية:

https://www.omsar.gov.lb

،

وذلك ابتداءً من تاريخ 17/9/2025، على أن يُقفل باب تقديم الطلبات في 1/10/2025″.

ولفت البيان إلى أن “هذه التعيينات ستتم وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، ووفقًا لآلية تعيين موظفي الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة، الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025”.

وأوضح البيان: “للاطلاع على مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة/المدير العام، وعلى الشروط والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للتعيين في هذا المركز، وللترشّح، يُرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx

،

أو إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والمياه:

https://www.energyandwater.gov.lb

“.

وختم البيان بالتأكيد على أنه “لن يُقبل أي طلب يُقدَّم باليد إلى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو إلى أي جهة رسمية أخرى أو غير رسمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام