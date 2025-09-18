لماذا ينخفض أداء بطارية آيفون بعد تحديث iOS 26؟.. أبل تكشف السبب

أثار تحديث iOS 26 الأخير ضجة كبيرة بين مستخدمي هواتف آيفون بعد ملاحظتهم انخفاضاً مؤقتاً في أداء البطارية فور تثبيت النظام الجديد.

من جهتها أكدت شركة أبل -في وثيقة دعم رسمية- أن هذا الانخفاض أمر طبيعي ومتكرر مع كل تحديث رئيسي، وأن البطارية تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة قصيرة من الاستخدام المنتظم.

لماذا تأثرت بطارية آيفون بعد تحديث iOS 26؟

أوضحت شركة أبل أن انخفاض أداء البطارية بعد تثبيت تحديث iOS 26 أمر طبيعي ومؤقت، لأنه ناتج عن عمليات خلفية يقوم بها النظام تلقائياً مثل فهرسة البيانات والملفات، تحديث التطبيقات، وتحميل الحزم الأساسية الخاصة بالنظام.

هذه العمليات تستهلك طاقة إضافية لفترة قصيرة فقط، ثم تعود البطارية إلى وضعها الطبيعي بعد الاستخدام المنتظم.

ويُعد iOS 26 من أكبر التحديثات في تاريخ أجهزة آيفون، إذ يجلب تصميم الزجاج السائل المنتظر لجميع الأجهزة المدعومة، بينما يحصل iPadOS 26 على التصميم نفسه لأجهزة iPad.

قبل تحديث جهازك من المهم معرفة تأثير هذا الإصدار على البطارية وكيفية التعامل معه للحصول على أفضل أداء.

كيفية الحفاظ على البطارية بعد تحديث iOS 26

يوصي خبراء التقنية بتقليل استهلاك البطارية بعد تحديث iOS 26 عبر خطوات بسيطة، مثل تعطيل خدمات الموقع غير الضرورية، إيقاف تحديث التطبيقات في الخلفية، خفض سطوع الشاشة، وترك الجهاز فترة قصيرة ليُكمل عملياته الداخلية دون ضغط إضافي.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المستخدمون من ضعف أداء البطارية بعد تحديثات النظام، لكن شركة أبل هذه المرة قدّمت توضيحاً أكثر شفافية، مؤكدة أن هذه الظاهرة لا تقتصر على iOS 26 فقط، بل ترافق معظم تحديثات iOS وiPadOS.

