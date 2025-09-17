“لقاء الأحزاب القومية” بحث مع سفير الجزائر سُبل مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه التوسّعي

زار وفد من “لقاء القوى والأحزاب القومية” في لبنان، يوم الأربعاء، السفير الجزائري في بيروت، كمال بو شامة، وجرى البحث في الأوضاع الإقليمية وسُبل مواجهة الشعوب للاحتلال الصهيوني ومشروعه التوسّعي.

وشدّد المجتمعون على أن “الجزائر، دولةً وشعبًا، ستبقى في مقدّمة الصراع، ثابتةً غير مُساوِمة على مبدأ أن فلسطين من النهر إلى البحر لأهلها، وأن لا سلام في المنطقة دون استعادة الأرض وعودة أهلها إليها”.

وأشار المجتمعون إلى أن “لغة الإدانة التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية الأخيرة لم تَعُد مجدية أمام عملية الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، وأمام إعلان الخريطة الجديدة لما يُسمّى مشروع إسرائيل الكبرى”، ودعوا إلى “اتخاذ خطوات فعلية توقف العدوّ عن إيغاله في الإجرام والإرهاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام