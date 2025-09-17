قائد القوى البشرية في جيش الاحتلال: قادة كتائب يطالبون بتسريحهم مبكراً

صرّح رئيس شعبة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، دافيد بار كاليفا، خلال اجتماع لجنة مراقبة الدولة في الكنيست اليوم الأربعاء، بأن الجيش بحاجة إلى تجنيد 12 ألف جندي، من بينهم ما بين 6 و7 آلاف جندي للوحدات القتالية، مدعياً أن “بإمكان الجيش تجنيدهم جميعاً”.

وأضاف بار كاليفا، في سياق الحديث عن العملية العسكرية لاجتياح مدينة غزة والتقارير التي تشير إلى معارضة داخل المؤسسة العسكرية لها، أن “الوضع المعقد اليوم يدفع قادة كتائب في الجيش إلى طلب تسريحهم مبكراً”، محذراً من أن على المسؤولين السياسيين أن يقلقوا إزاء هذا الأمر.

وفي ما يتعلق بتجنيد الحريديين، قال بار كاليفا إن “الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات متصاعدة، تشمل إنفاذ القانون واعتقالات ضد المسافرين إلى أومان” للمشاركة في احتفالات دينية في المدينة الأوكرانية.

وأوضح أن “هناك جيشاً من المحامين يستصدر إعفاءات بالاحتيال لصالح المتهربين من الخدمة”، مشيراً إلى أن هيئة الأركان العامة ستصدر قريباً أمراً يقضي بتجنيد الحريديين مع الحفاظ على نمط حياتهم.

ولفت بار كاليفا إلى أن “مظاهرات الحريديين تستنزف قوة كبيرة من الجيش”، موضحاً أن الشرطة أبلغت المؤسسة العسكرية بأنها تحتاج إلى سبع سرايا من قوات حرس الحدود لدعمها، مؤكداً أن عدد الحريديين الذين يُوصَفون بأنهم متهربون من الخدمة العسكرية بلغ حتى اليوم 17,451 شخصاً.

المصدر: عرب 48