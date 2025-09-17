الرئيس الفنزويلي مادورو يدعو إلى “الوحدة الوطنية” في مواجهة تهديدات أمريكية

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى “الوحدة الوطنية” لمواجهة ما وصفه بـ”تهديد بالحرب في منطقة البحر الكاريبي ضد فنزويلا”، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها أن القوات الأميركية استهدفت قوارب يُزعم أنها كانت تهرّب المخدرات من فنزويلا.

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر في كاراكاس، اتهم مادورو الولايات المتحدة بارتكاب “انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن بلاده تواجه “حرباً متعددة الأوجه”، خاصة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، معتبراً أن التهديد الأميركي “مدان وإجرامي وغير أخلاقي”.

وأضاف الرئيس الفنزويلي أن “الطريقة الوحيدة لاحتواء هذا التهديد وهزيمته هي عبر وحدة جميع قطاعات الشعب الفنزويلي، بمختلف توجهاته السياسية والثقافية والدينية”، مؤكداً أن الأولوية تكمن في “ترسيخ الوحدة الوطنية”.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وكاراكاس بعدما أعلن ترامب أن القوات الأميركية نفذت ضربتين بحريتين في الأسابيع الأخيرة، استهدفتا قوارب زعم إنها تابعة لشبكات تهريب مخدرات فنزويلية، وأسفرتا عن مقتل 14 شخصاً. كما أعلن أن قواته “أسقطت ثلاثة قوارب في المجموع”، من دون أن يوضح تفاصيل بشأن العملية الأخيرة.

وتتهم واشنطن الرئيس مادورو بقيادة كارتل دولي لتهريب الكوكايين، ورفعت مؤخراً قيمة المكافأة للقبض عليه إلى خمسين مليون دولار، في حين يرفض مادورو هذه الاتهامات، متهماً إدارة ترامب بالسعي إلى “تغيير النظام” في فنزويلا عبر الضغوط العسكرية والعقوبات الاقتصادية.

