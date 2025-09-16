الخطيب استقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان وعرض مع محمد البرجاوي وعبدالرزاق للاوضاع

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، سفير لبنان الجديد لدى الفاتيكان فادي عساف، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة “وتعزيز علاقات التعاون بين لبنان والفاتيكان.

عبد الرزاق

واستقبل العلامة الخطيب، رئيس جمعية “الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق، وتم التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وقال الشيخ عبد الرزاق في تصريح إثر اللقاء: “تشرفنا اليوم بزيارة سماحة العلامة الخطيب وتباحثنا معه في مجمل الأوضاع الداخلية والخارجية للمنطقة وملفات إسلامية، خصوصا ما يجري في غزة ولبنان، ونريد أن نؤكد ونشيد بمواقف سماحته الحريص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره والعيش المشترك. ولمسنا من سماحته الحرص الكبير على أمن لبنان واستقراره وعلى جيشه ومقاومته، ونحن نشيد بمواقف سماحته والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الحريص دائما على الحوار والتلاقي بين كل الشعب اللبناني لتكريس معادلة الحوار والوحدة الوطنية والإسلامية”.

اضاف: “يهمنا في هذا اللقاء أن نؤكد أنه ينبغي على كل القوى السياسية والدينية أن تعي خطورة المؤامرة على لبنان، والمطلوب اليوم وحدة وطنية وإسلامية تواجه التحديات وتكون على مستوى كبير من التحديات المطروحة على الساحة اللبنانية. المفروض أن نكون في جبهة واحدة وهي الدفاع عن لبنان، ونحن هنا نؤكد دور الجيش والمقاومة في حفظ لبنان وتحرير أرضه، فلا يجوز شرعا ولا وطنيا أن يمس سلاح المقاومة، ونحن اليوم في حرب مع العدو الصهيوني، فهذا سلاح وطني بامتياز وشرعي بامتياز والواجب علينا اليوم أن نكون خلف جيشنا ومقاومتنا، ونعتبر ونؤكد أن لبنان بجيشه ومقاومته ووحدته الضمانة للحفاظ على لبنان وعيشه المشترك ومستقبل أبنائه”.

واسف عبد الرزاق لمقررات القمة العربية الاسلامية بالأمس، وقال: “كنا نتمنى من هذه القمة أن تكون على مستوى التحديات، فنقول للقادة: لا سفارات أغلقتم ولا علاقات قطعتم ولا معابر مع غزة فتحتم. ماذا فعلتم بهذه القمة؟ لذلك نحن نراها دون المستوى لأن العرب اليوم في خطر، والقول القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فعليكم أن تستيقظوا وعلينا جميعا أن نستعد لمواجهة هذا العدو الغاصب، لذلك نأسف لبيانات القمة العربية لأنها كانت دون طموحات الشعوب العربية والإسلامية”.

البرجاوي

واستقبل العلامة الخطيب المدير العام لجمعية “الإمداد” النائب السابق محمد البرجاوي، وتم التباحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام