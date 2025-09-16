حزب الله عرض الاوضاع مع الوفد العلمائي لرابطة العروة الوثقى في صيدا



استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا وفدا علمائيا من رابطة العروة الوثقى برئاسة الشيخ فادي ماضي ، وحضور مسؤول العلاقات في قطاع صيدا يوسف سلمان وعضوي لجنة العلاقات في القطاع أحمد الجبيلي و محمد كوثراني.

واشار بيان للحزب الى ” ان الوفد قدم التهنئة والتبريك لقيادة حزب الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية كما وجه التقدير والشكر لحزب الله وكل الحلفاء المخلصين على جهودهم المباركة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة المؤامرات التي تهدف إلى تصفيتها”.

وشدد المجتمعون على” تعزيز اواصر الترابط والتواصل بين الشعبين اللبناني والفلسطيني لمواجهة التحديات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة في حياة الأمة”.

وعبروا عن” استيائهم الكبير من الصمت العربي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حملة إبادة إجرامية يقودها الاحتلال الصهيوني مؤكدين” ثباتهم في خندق المقاومة التي تعتبر الحل والخيار الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات مهما بلغت التضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام