اللقاء الاسلامي: لمواجهة العدوان بوحدة موقف إسلامي وعربي ووطني



عقد اللقاء الإسلامي الوطني اجتماعه الدوري، وعرض اللقاء خلال الاجتماع “التطورات المؤلمة الني تمر بها المنطقة، وفي طليعتها العدوانية الصهيونية المستمرة المتجاوزة لكل القواعد الدولية والإنسانية والدينية وسيادة دول المنطقة”.

ودان اللقاء في بيان “هذه العدوانية ومن يشجعها والتي كان آخرها الإعتداء الآثم على دولة قطر، وقبلها فلسطين، ولبنان، واليمن، وغيرها من بلاد العرب والمسلمين”.

وفي هذا الصدد أكد ” ضرورة مواجهة هذا العدوان بوحدة موقف إسلامي وعربي ووطني، باعتباره تهديداً للأمن القومي الإسلامي والعربي، لأن هذه الغطرسة المتمادية تحمل أهدافا وجودية، وتمس بالسيادة الوطنية لكل قطر إسلامي وعربي وأمنه الوطني، وإن كل تهاون في ردع هذه العدوانية تحمل مخاطر كبرى على وحدة وأمن الدول الإسلامية والعربية التي لن تحميها العلاقات مع الغرب، وإغداق الأموال عليه”.

وختم اللقاء: “من هنا يقتضي أن تكون مخرجات القمة العربية والإسلامية على مستوى التحديات التي تفرضها مجابهة الأحلام الصهيونية التي أعلن عنها رئيس الكيان الصهيوني المستمدة من النصوص التلمودية، وفي مقدمتها قطع كل علاقة مع العدو وإلا ستشكل هذه القمة تشجيعا مباشراً لاستمرار هذه العدوانية وضوء أخضر له لإعادة تشكل المنطقة من جديد، ووضعها تحت السيطرة الكاملة للغطرسة الصهيونية وأحلامها الكاذبة (إسرائيل الكبرى)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام