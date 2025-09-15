الإثنين   
    لبنان

    الاعتداءات الصهيونية على لبنان تتواصل…

      يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات الآمنة في لبنان، ما يشكّل انتهاكًا لإعلان وقف إطلاق النار، والقرار الدولي رقم 1701.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار بأن “مسيّرة صهيونية معادية استهدفت سيارة من نوع رابيد في بلدة ياطر جنوبي لبنان”.

      بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن “غارة المسيرة الصهيونية على السيارة في ياطر أدّت إلى إصابة شخص بجروح”.

      وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد فجّرت منزلًا في بلدة حولا الجنوبية، بعد التسلّل فجر الإثنين إلى داخل البلدة بعمق تسعمئة متر.

      المصدر: موقع المنار

