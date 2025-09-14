عز الدين: المقاومة وسلاحها خط الدفاع في مواجهة المشروع التوسعي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين ان المقاومة وسلاحها خط الدفاع في مواجهة المشروع التوسعي الاستيطاني الصهيوني، فهي اليوم حاجة وضرورة وجودية لحماية وبقاء لبنان. وأضاف: “علينا أن ندرك أن سحب السلاح هو مطلب صهيوني، يريدون أن يضغطوا من خلاله على المقاومة للقضاء على قدراتها وإمكاناتها، والتي هي قدرات وإمكانات من أجل الوطن وحماية الشعب والثروات”.

واعتبر أن “ما جرى في قطر مؤخراً يؤكد مجدداً أن الأنظمة العربية فقدت بوصلتها ودورها ووزنها الفاعل بما تملك من قدرات وإمكانيات، والأمن القومي العربي في مهب الريح، ما لم تقف هذه الأنظمة وشعوبها وتواجه وتوحّد موقفها وتوظّف قدراتها للدفاع عن أنفسها وعن أمتها”.

واشار الى ان “على الحكومة أن تعيد تصويب أولوياتها الوطنية وتأكيدها على مطالبها الأساسية التي توافق عليها الرؤساء الثلاثة، وهي: وقف العدوان، انسحاب العدو، إطلاق الأسرى، بدء الإعمار”.

كلام عز الدين جاء خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية، إحياءً لذكرى مرور أسبوع على رحيل العلامة السيد عبد الصاحب فضل الله نجل آية الله السيد عبد المحسن فضل الله، في حضور حشد من الفاعليات والشخصيات وعلماء الدين وعائلة الفقيد وعوائل شهداء وحشود من مختلف القرى والمدن الجنوبية.

وتقدم عز الدين بالتعازي من ذوي العالم الفقيد وأهالي البلدة، وتناول بعضاً من جوانب سيرته ومسيرته، فشدد على أنه “كان قامة علمية جمع بين الأصول والأخلاق والتحقيق والتوثيق، وبذل جهداً وصرف وقتاً بقراءة المخطوطات وتنقيحها وتبويبها وطبعها ونشرها، وجمع المكتوبات إلى متون علمية وفكرية، وشكلت مكتبة والده وجده تراثاً علمياً وفكرياً وحضارياً، وربط العلم بالجهاد، والحكمة بالتواضع، والمحراب بساحات الدفاع عن الأرض والعقيدة”.

المصدر: موقع المنار