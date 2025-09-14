الأحد   
    الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات


      توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال يتكون الضباب الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.

      وجاء في النشرة الآتي:

      • الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خاصة على الجبال وفي الداخل، حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يتحول إلى متقلب نسبيا بسبب تأثير منخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجيا، مما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار المتفرقة والمتقطعة حتى بعد ظهر يوم الجمعة حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.

      • الطقس المتوقع في لبنان:

      الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

      الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل وانخفاضها على الجبال. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر حيث تسوء معه الرؤية أحيانا.

      الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والجنوبية اعتبارا من بعد الظهر.

      الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع تكون خلايا رعدية اعتبارا من بعد الظهر.

      -الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

      الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و25 كم/س.

