الخارجية الايرانية: ادعاءات مجموعة السبع لا أساس لها من الصحة

ادانت وزارة الخارجية الايرانية البيان المشترك لأعضاء مجموعة السبع وشركائها بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واكدت ان الادعاءات الواردة فيه لا أساس لها من الصحة.

وقالت الخارجية في بيان “إن توجيه اتهامات باطلة للمسؤولين عن حماية الأمن القومي الإيراني هو تحريف واضح للحقائق وإسقاط احتيالي من قبل مُصدري هذه التصريحات، الذين، بسلوكياتهم غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في مختلف مناطق العالم، وخاصة في منطقة غرب آسيا، ساهموا في تعزيز الفوضى وانعدام الأمن”.

اضافت “لا شك أن الولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم غير اللائقة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، وخاصةً تواطؤهم ومشاركتهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، فضلاً عن دعمهم للإرهابيين القدامى”.

وأكدت انه “في ظل انخراط الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدول الأخرى التي صاغت هذا البيان المعادي لإيران، في القتل والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة وشن حرب مستمرة ضد دول المنطقة، فإن إصدار بيانات معادية لإيران لا يهدف إلا إلى صرف انتباه الرأي العام عن جريمة القرن وتواطؤ واضعي هذا البيان في الإبادة الجماعية”، مشددة على انه “ينبغي على صناع مثل هذه التصريحات غير المسؤولة أن يصححوا سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة”.

المصدر: وكالة مهر