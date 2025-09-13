الجيش اللبناني يتسلم شحنات أسلحة من مخيمَي عين الحلوة والبداوي

تسلّم الجيش اللبناني حمولة خمس شاحنات أسلحة من مخيم عين الحلوة في صيدا، وثلاث شاحنات من مخيم البداوي في طرابلس، وذلك استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.

وأوضح البيان أن عملية التسليم شملت أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تمكّنت الوحدات العسكرية المختصة من استلامها والكشف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت عملية تسليم السلاح في مخيم البداوي من داخل مقر حركة فتح بالمخيم، حيث نُقلت الشاحنات إلى ثكنة الجيش في منطقة القبة بمدينة طرابلس بمواكبة أمنية وإشراف لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني والسفارة الفلسطينية في لبنان وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني.

وقد شهدت العملية انتشارًا أمنيًا واسعًا من قبل عناصر الجيش اللبناني منذ مساء أمس عند مداخل المخيم وفي محيطه لضمان سير العملية بسلاسة.

المصدر: الوكالة الوطنية