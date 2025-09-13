من تل أبيب إلى القدس المحتلة.. تصاعد عمليات الطعن في الضفة والداخل منذ مطلع 2025

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2025 سلسلة من عمليات الطعن والدهس نفذها شبان فلسطينيون في الضفة الغربية والداخل المحتل، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

أبرز هذه العمليات:

18 كانون الثاني/يناير 2025: عملية طعن في تل أبيب نفذها الشهيد صلاح يحيى من طولكرم، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

21 كانون الثاني/يناير 2025: عملية طعن في تل أبيب نفذها الشهيد المغربي عبدالعزيز قاضي، وأدت إلى إصابة خمسة مستوطنين.

28 شباط/فبراير 2025: عملية دهس وطعن مزدوجة في حيفا نفذها الشهيد جميل زيود من جنين، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 13 آخرين.

3 آذار/مارس 2025: عملية طعن في حيفا نفذها الشهيد يثرو شاهين، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة أربعة آخرين.

7 أيار/مايو 2025: عملية دهس وطعن مزدوجة في الخليل نفذها الشهيد عبدالفتاح الحريبات، وأدت إلى إصابة مستوطن واحد.

10 تموز/يوليو 2025: عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة في الخليل نفذها الشهيدان مالك إسماعيل ومحمود عابد، وأسفرت عن مقتل جندي من قوات الاحتلال.

12 أيلول/سبتمبر 2025: عملية طعن في القدس نفذها الأسير محمد الشوامرة، وأدت إلى إصابة مستوطنين اثنين.

المصدر: مركز معطى