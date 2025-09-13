كيم يتفقد معاهد البحوث الدفاعية في بيونغ يانغ

أفادت الوكالة المركزية الكورية للأنباء أن زعيم البلاد وصل في هذه الزيارة التي استمرت يومي 11 و12 أيلول / سبتمبر الجاري واستمع إلى تقرير حول تطوير التقنيات الرئيسية التي تم إنشاؤها نتيجة للبحوث المشتركة بين المعهد ومكتب التصميم الخاص بتصنيع الدبابات.

وجاء في بيان الوكالة أن “الرفيق كيم جونغ أون اطّلع بالتفصيل على سير العمل البحثي في مجال الدفاع المدرّع، بما في ذلك سير تطوير درع مركّب خاص، واختبارات نظام الحماية النشط الذي وصل إلى مرحلته النهائية قبل التطبيق، ومختلف تصاميم الهياكل الدفاعية لصد الهجمات من الأعلى”.

وقيّم زعيم البلاد بشكل إيجابي النجاح في إنشاء وتطبيق معدات الأشعة تحت الحمراء الموجهة والتداخل اللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة الحماية النشطة والسلبية، مؤكدا أن “هذا يعزز بشكل غير عادي القوة القتالية لقوات البلاد المدرعة”.

وفي الوقت نفسه، أجريت اختبارات شاملة لأحدث نظام للحماية النشط أثناء القصف بصواريخ مضادة للدبابات متنوعة على النتوءات الأمامية والجانبية والعلوية.

ونقلت الوكالة أن “الاختبار أثبت عمليا استجابة عالية جدا لنظام الرادار ومنصات إطلاق الاعتراض الدوارة، فضلا عن تفوق نظام الحماية النشط الجديد”.

بعد ذلك، زار كيم جونغ أون معهد أبحاث الأسلحة الإلكترونية، حيث اطّلع على المشاريع الجارية وأعلى التوجيهات المناسبة.

