امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

نددت بولندا مدعومة بنحو 40 دولة حليفة، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا واليابان وكندا، بدخول طائرات مسيّرة روسية إلى أجوائها هذا الأسبوع، معتبرة ذلك “استفزازًا خطيرًا” وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة قبيل جلسة طارئة لمجلس الأمن، قال نائب وزير الخارجية البولندي مارتشين بوساتسكي، “نحن هنا للتعبير عن قلقنا العميق، وللفت انتباه المجتمع الدولي إلى انتهاك جديد وفاضح ارتكبته روسيا”.

ووصف بوساتسكي تصرفات روسيا بـ”المتهورة”، معتبراً أنّها تمثل ليس فقط خرقًا للقانون الدولي، بل أيضًا تصعيدًا يزعزع الاستقرار، ويدفع المنطقة بأسرها نحو حافة صراع غير مسبوق منذ سنوات.

وشدّ البيان الذي تلاه د بوساتسكي ووقعته نحو 40 دولة، على الدعوة لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا فورًا، والامتناع عن أي استفزازات جديدة، واحترام الالتزامات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن “التصعيد لا يمكن أن يؤدي إلى السلام”.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد صرّح في وقت سابق بأن بلاده باتت “أقرب إلى الانخراط في صراع مفتوح مما كانت عليه منذ الحرب العالمية الثانية”، وذلك بعد أن اضطرت بولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إقلاع مقاتلات لاعتراض الطائرات المسيّرة الروسية التي اخترقت أجواءها فجر الأربعاء، بينما نفت روسيا استهداف الأراضي البولندية.

المؤتمر الضحفي استبق انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة، بدعوة من بولندا وبدعم من بريطانيا وفرنسا وسلوفينيا، عند الساعة (19:00 بتوقيت غرينتش)، لمناقشة هذا الخرق الذي وصفته وارسو بـ”الأخطر” منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

