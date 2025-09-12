الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    جورجيا: المتفجرات المضبوطة بحوزة أوكرانيين كانت متجهة إلى روسيا

      أعلنت جورجيا، الجمعة، أن المتفجرات التي كانت بحوزة أوكرانيين موقوفين في البلاد كانت متجهة إلى روسيا لاستخدامها في هجوم تخريبي محتمل.

      وأوقفت السلطات الأوكرانيين الخميس للاشتباه في تهريبهم متفجرات عسكرية من تركيا المجاورة.

      وقالت وكالة الأمن القومي الجورجية إن أحد المحتجزين جندته وكالة الأمن الأوكرانية، وأضافت أن الجهاز “سيتم تسليمه إلى روسيا الاتحادية”.

      وأوضحت الوكالة أن المخطط كان يقضي بنقل المتفجرات إلى مبنى سكني في العاصمة تبليسي.

      وتبادل كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بمحاولة تنفيذ هجمات تخريبية بعيدًا عن خطوط المواجهة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

      ورغم الوضع الأمني الإقليمي، امتنعت جورجيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو.

      ويتهم معارضون حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بالسعي للتقرب من روسيا، على الرغم من تصاعد المواقف المناهضة لموسكو في البلاد.

      ويذكر أن جورجيا خاضت حربًا قصيرة الأمد مع روسيا عام 2008 بسبب نزاع حول أقاليم انفصالية مدعومة من موسكو.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      روسيا تشيد بالنهج المستقل للهند وتعزز الثقة في شراكة استراتيجية طويلة الأمد

      روسيا تشيد بالنهج المستقل للهند وتعزز الثقة في شراكة استراتيجية طويلة الأمد

      الناتو يعلن تعزيز دفاعاته على الجبهة الشرقية بعد اختراق مسيّرات روسية للأجواء البولندية

      الناتو يعلن تعزيز دفاعاته على الجبهة الشرقية بعد اختراق مسيّرات روسية للأجواء البولندية

      واشنطن تدعو مجموعة السبع وأوروبا لمعاقبة الصين والهند بسبب النفط الروسي

      واشنطن تدعو مجموعة السبع وأوروبا لمعاقبة الصين والهند بسبب النفط الروسي