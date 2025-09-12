جورجيا: المتفجرات المضبوطة بحوزة أوكرانيين كانت متجهة إلى روسيا

أعلنت جورجيا، الجمعة، أن المتفجرات التي كانت بحوزة أوكرانيين موقوفين في البلاد كانت متجهة إلى روسيا لاستخدامها في هجوم تخريبي محتمل.

وأوقفت السلطات الأوكرانيين الخميس للاشتباه في تهريبهم متفجرات عسكرية من تركيا المجاورة.

وقالت وكالة الأمن القومي الجورجية إن أحد المحتجزين جندته وكالة الأمن الأوكرانية، وأضافت أن الجهاز “سيتم تسليمه إلى روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوكالة أن المخطط كان يقضي بنقل المتفجرات إلى مبنى سكني في العاصمة تبليسي.

وتبادل كل من أوكرانيا وروسيا الاتهامات بمحاولة تنفيذ هجمات تخريبية بعيدًا عن خطوط المواجهة منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

ورغم الوضع الأمني الإقليمي، امتنعت جورجيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عن تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا أو فرض عقوبات على موسكو.

ويتهم معارضون حزب “الحلم الجورجي” الحاكم بالسعي للتقرب من روسيا، على الرغم من تصاعد المواقف المناهضة لموسكو في البلاد.

ويذكر أن جورجيا خاضت حربًا قصيرة الأمد مع روسيا عام 2008 بسبب نزاع حول أقاليم انفصالية مدعومة من موسكو.

المصدر: أ.ف.ب.