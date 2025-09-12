لجنة كفرحزير البيئية تدين الانبعاثات السامة في شكا وتطالب بإجراءات عاجلة

وجهت لجنة كفرحزير البيئية، عبر وسائل الإعلام، نداءً عاجلًا إلى الوزارات والإدارات المعنية والقضاء اللبناني، مشيرةً إلى أن ما شهدته مدينة شكا صباح اليوم وطوال ليل أول أمس يشكل عملية «اغتيال جماعي» لأهالي شكا والكورة نتيجة انبعاث غبار الكلينكر، المسبب لأمراض سرطان الرئة والمعدة والربو، الصادر عن شركات الترابة، رغم مئات التحذيرات الموجهة إليها والتي لم تتوقف عن ارتكاب أضرار جسيمة بحق الإنسان والطبيعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل ختم هذه المصانع ومقالعها الخارجة على القانون بالشمع الأحمر، ونقلها إلى السلسلة الشرقية، وبيع ممتلكاتها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها على العمال، وعلى مزارعي الكورة الذين دُمرت زراعتهم، وعلى أسر ضحايا «مجزرة السرطان» ومرضى القلب والربو في شكا والكورة. كما طالبت اللجنة باستيراد الاسمنت معفًى من الرسوم لتجنب المزيد من التلوث.

ودعت لجنة كفرحزير البيئية إلى محاكمة أصحاب شركات الترابة باعتبارهم من أخطر مجرمي الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، محمّلة إياهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار البيئية والصحية التي تسببوا بها عبر تاريخ طويل من الإهمال والتعدي على حقوق الإنسان والطبيعة.

المصدر: موقع المنار