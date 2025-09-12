الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 18:25
    لبنان

    الشيخ ماهر حمود: المقاومة تبقى قوة لبنان والامة

      رأى رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود، أن “الغارة العدوانية على قطر تشكل خرقا لكل الاتفاقات والعهود والأعراف السياسية والدبلوماسية”.

      وقال في موقفه السياسي الاسبوعي: “استنكار عالمي وإدانة في مجلس الأمن وتعاطف خليجي غير مسبوق، وتصريح قطري مهم بوجوب محاكمة نتنياهو كمجرم حرب، ولكن ماذا سيحصل بعد ذلك، هل سيتوقف شحن السلاح إلى إسرائيل؟ هل سيتوقف الدعم السياسي؟ بل الحد الأدنى هل سيطرد السفراء؟ كل ذلك لن يكون إنما هي زوبعة في فنجان”.

      وأكد أن “المقاومة تبقى قوة لبنان وقوة الامة، والا لما كان هذا التآمر الدولي عليها”، محذرا “الجميع من ان يثقوا بالاميركي”.

