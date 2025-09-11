الخميس   
    عربي وإقليمي

    عمليتان نوعيتان للقوات اليمنية في عمق كيان العدو الإسرائيلي

      أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفتا هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب وما يُسمى بـ”مطار رامون” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

      وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها مساء الخميس أن “القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2″، وأكدت أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.

      كما أوضحت القوات اليمنية أن “سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة نفذ عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيّرة، استهدفت طائرتان منها ما يُسمى بمطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الأخرى هدفًا عسكريًا للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

      وأفاد البيان بأن “العمليتين تأتيان انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن”.

      وجدّدت القوات المسلحة اليمنية التأكيد أن “العمليات الإسنادية العسكرية اليمنية مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”، وأضافت: “تؤكد هذه العمليات التزام اليمن بدعم القضية الفلسطينية واستعداده لمواجهة أي اعتداءات إسرائيلية”.

      المصدر: المسيرة نت

