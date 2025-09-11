إصابة جنديين بتفجير مركبة في طولكرم وحصار شامل للمدينة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين صهيونيين، أحدهما جراحه خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية عند معبر 104 بالقرب من طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

🚨 انفجار عبوة ناسفة بمركبة تابعة لجيش الاحتلال قرب طولكرم في معبر 104 مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود.



إذاعة جيش الاحتلال اعترفت بإصابة جنديين حتى الآن. pic.twitter.com/mOLuNTO630 — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPl) September 11, 2025

وقالت إذاعة الجيش إن قائد المنطقة الوسطى أصدر أمراً بفرض حصار شامل على طولكرم بعد انفجار العبوة الناسفة، وإن قوات كبيرة بدأت بعمليات تمشيط للمدينة.

وللمزيد عن التطورات في الضفة، معنا مراسل قناة المنار ديب حوراني.

وأكدت الإذاعة أن التفجير “استثنائي إذ لم تسجل حوادث مماثلة ضد قواتنا بالضفة الغربية منذ 5 أشهر”.

من جهته، قال جيش العدو إن قواته فرضت طوقاً على مدينة طولكرم، وأغلقت الطرق وسارعت لتنفيذ عمليات تفتيش في المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تمنع طواقمه من الوصول إلى المصابين قرب حاجز نيتساني عوز غرب طولكرم.

في غضون ذلك، تبنت “سرايا القدس- كتيبة طولكرم” العملية، مؤكدة تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية من نوع “نمر” قرب حاجز في طولكرم، وقالت إن العملية أوقعت إصابات.

ويمضي العدو بمخططات للسيطرة على الضفة الغربية أو أجزاء منها، وسط حديث متصاعد عن إقامة ما سمتها “إمارة الخليل” وفصلها عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1017 فلسطينياً وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر: مواقع إخبارية