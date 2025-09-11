تحذير عاجل من “غوغل”: ثغرة أمنية “حرجة” تخترق هواتف أندرويد دون علم المستخدم

أصدرت شركة “غوغل” تحذيرا عاجلا لمستخدمي نظام أندرويد، داعية إياهم إلى التحديث الفوري لأجهزتهم بعد اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة يستغلها القراصنة بالفعل.

وحذرت الشركة من وجود ثغرتين أمنيتين خطيرتين، إحداهما مصنفة على أنها “حرجة” وتسمح للمخترقين بالسيطرة على الهواتف دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، ما يعرض بيانات الملايين وأجهزتهم للخطر.

ووفقا للنشرة الأمنية التي أصدرتها “غوغل” فإن هذه الثغرات تحمل التصنيف الخطير “zero-day”، ما يعني أن القراصنة اكتشفوها بالفعل وبدأوا في استغلالها بشكل فعال، ما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية.

ونصحت “غوغل” جميع المستخدمين بالتحقق على الفور من وجود تحديثات نظام التشغيل وتثبيتها فورا، حيث أن التحديث الشهري الدوري يحتوي على إصلاحات لهذه الثغرات الحرجة.

وللتحديث، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى تطبيق الإعدادات (Setting app) فتح قسم “النظام” (System tab) النقر على “تحديثات البرنامج” (Software updates) متابعة التعليمات الظاهرة على الشاشة

وأكد آدم بوينتون، المدير الأمني في شركة Jamf المتخصصة في الأمن السيبراني، على أن “هذه الثغرات تستغل بشكل فعال، ونوصي بشدة جميع المستخدمين بتحديث أنظمتهم على الفور”.

ويذكر أن هواتف Pixel التابعة لـ”غوغل” تحصل على التحديثات فورا، بينما قد تتأخر الأجهزة الأخرى مثل هواتف “سامسونغ” في الحصول على التحديثات، ما يعرض مستخدميها لخطر أكبر.

ونبهت “غوغل” مستخدمي الأجهزة القديمة التي لا تدعم التحديثات إلى ضرورة ترقية أجهزتهم، حيث أن عدم القدرة على تثبيت التحديثات الأمنية يجعلها عرضة للاختراق بشكل دائم.

المصدر: روسيا اليوم