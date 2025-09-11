قطر | الدوحة تُضيء أبراجها بالعلم الوطني.. و”إسرائيل” تحذر: لا أحد آمن

أضيئت أبراج الدوحة بألوان العلم القطري، عقب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في العاصمة القطرية، فيما أعرب السكان عن “صدمتهم وقلقهم” إزاء ما قد يحمله الهجوم من تبعات مستقبلية.

وفي تطورٍ صادم، شنت إسرائيل الثلاثاء، عدوانًا مسلحًا على العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفةً اجتماعًا لقيادات حركة “حماس” أثناء مناقشتهم المقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحذرت “إسرائيل أعداءها من أنهم ليسوا آمنين في أي مكان”، في حين تعهد وزير الحرب إسرائيل كاتس بأنّ “إسرائيل ستتحرك ضد أعدائها في أي مكان”.

وفي السياق، حثّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قطر، على “طرد مسؤولي حماس أو محاسبتهم”، قائلًا “لأنها إذا لم تفعل هذا، نحن سوف نتصرف”.

المصدر: وكالات