رئيس وزراء قطر: نتنياهو يجب أن يُقدَّم للعدالة ونبحث الرد على “التصعيد” الإسرائيلي مع الشركاء الإقليميين

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن “هناك ردًا متوقعًا من المنطقة على التصعيد الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن “هذا الرد يُبحث حاليًا مع الشركاء الإقليميين”.

واعتبر آل ثاني، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهدد دول المنطقة التي لم تشكل له أي تهديد”، وأكّد أن “قطر لا تقبل بهذه التهديدات”.

وأشار آل ثاني إلى أن “نتنياهو ينتهك القانون الدولي ويجوع سكان غزة”، ورأى أنه “يجب أن يُقدَّم للعدالة، لا سيما وأنه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية”، ولفت إلى أن “نتنياهو يضيع وقت الوساطة وعدم الجدية في التعاطي مع الجهود القطرية والدولية للتوصل إلى تهدئة”، وأضاف “نتنياهو يحاول تقديم محاضرات قانونية بينما هو نفسه ينتهك القوانين الدولية”.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن غضب بلاده من العدوان الإسرائيلي على الدوحة، واصفًا إياه بأنه “إرهاب دولة”، وقال “لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا”.

وشن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا يوم الثلاثاء استهدف مقرًا سكنيًا في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة فاشلة لاغتيال قيادات الصف الأول في حركة “حماس” أثناء نقاش المقترح الأمريكي الأخير بشأن وقف العدوان على غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام